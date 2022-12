MRM : finalisation de l'acquisition auprès d'Altarea de deux centres commerciaux

(Boursier.com) — MRM , société foncière spécialisée dans l'immobilier de commerce, annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition auprès d'Altarea de deux centres commerciaux, par voie de cessions et d'apports en nature, pour un montant total de 90,4 millions d'euros (droits inclus), et de son financement.

Situés à Flins-sur-Seine (Yvelines) et à Ollioules (Var), les Actifs Cédés - tous deux attenants à des hypermarchés Carrefour - sont des centres de référence dans leur zone de chalandise. Il s'agit d'actifs performants, alliant rendement et potentiel de création de valeur. Cette opération, transformante pour MRM, se traduit par une augmentation de plus de 50% de la valeur de son patrimoine, des perspectives d'amélioration de sa profitabilité et une évolution de sa structure actionnariale, tout en maintenant l'endettement net de la Société à un niveau maîtrisé.

François de Varenne, Président du Conseil d'administration de MRM, a déclaré : "La finalisation de cette opération de croissance externe significative et structurante marque un véritable changement de dimension pour MRM. Elle lui permet d'augmenter de plus de 50% la valeur de son patrimoine tout en préservant un niveau d'endettement maitrisé. Nous nous réjouissons de compter Altarea, un acteur de référence dans l'immobilier, parmi les actionnaires de notre Société. Cette entrée au capital de MRM est une marque de confiance dans la capacité de notre Société à créer de la valeur."