MRM fait le point à l'issue du troisième trimestre

(Boursier.com) — MRM , société foncière spécialisée dans l'immobilier de commerce, annonce son chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2020, correspondant aux revenus locatifs bruts de la période. Les mesures de restriction de l'activité commerciale liées à la première période de confinement et les dispositions prises par MRM afin de soutenir ses locataires n'ont pas d'impact sur le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année qui correspond aux revenus locatifs bruts quittancés. En effet, les mesures d'accompagnement des locataires ont donné lieu à l'enregistrement d'une provision pour dépréciation de créances clients.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires progresse de 3,7% pour atteindre 7,07 millions d'euros. Cette hausse reflète essentiellement les nouveaux baux entrés en vigueur au cours de l'année 2019 et depuis le 1er janvier de cette année au sein de l'ensemble mixte Carré Vélizy pour des surfaces de bureaux, d'Aria Parc à Allonnes, de Sud Canal à Saint-Quentin-en-Yvelines et du centre commercial Valentin près de Besançon. L'indexation a également eu un impact positif. Sur le seul 3ème trimestre 2020, les revenus locatifs bruts atteignent 2,37 millions d'euros, soit une augmentation de 5,6% par rapport au 3ème trimestre 2019.

La situation financière de MRM "reste saine". Son bilan est solide et MRM n'a pas d'échéance majeure de remboursement de dette avant juin 2022.

Après un 3ème trimestre qui a vu l'activité commerciale repartir de façon encourageante au sein des sites de MRM, l'avènement de la 2ème vague de l'épidémie fait naître de nouvelles incertitudes relatives à l'évolution de la crise et l'ampleur de ses impacts économiques. Dans ce contexte marqué par les nouvelles décisions de restriction de l'activité commerciale annoncées par le gouvernement français le 29 octobre 2020, les priorités opérationnelles de MRM sont le maintien d'une grande réactivité, la poursuite des discussions avec les locataires afin de finaliser la contractualisation des accompagnements consentis à la suite du 1er confinement, l'évaluation des éventuelles mesures de soutien supplémentaires à prendre pour continuer à accompagner au cas par cas les locataires touchés par les nouvelles mesures de fermeture, l'achèvement des travaux d'extension (+2.600 m2) du centre commercial Valentin et poursuite de sa commercialisation (l'ouverture du centre dans sa nouvelle configuration étant prévue au cours du 1er semestre 2021), et la poursuite des actions de commercialisation, recommercialisation et rotation d'enseignes au sein du portefeuille.

MRM maintient son objectif d'un montant total de loyers annualisés nets supérieur à 10 millions d'euros, avec une hypothèse de taux d'occupation des surfaces de 95%. Cet objectif est donné sur la base du portefeuille actuel (hors acquisitions ou cessions).