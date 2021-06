MRM : composition du bureau de l'Assemblée Générale du 24 juin

MRM : composition du bureau de l'Assemblée Générale du 24 juin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MRM rappelle que le contexte actuel lié à la situation sanitaire et les dispositions applicables1 ont conduit le Conseil d'administration à opter pour la tenue de l'Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2021, à huis clos sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'Assemblée fera toutefois l'objet d'une retransmission sur le site Internet de la société.

Aux fins de composer le bureau de l'Assemblée Générale, le Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d'administration, a désigné avec leur accord, en qualité de scrutateurs, la société SCOR SE, représentée par Karina Lelièvre, ainsi que Valérie Ohannessian, tous deux administrateurs et actionnaires de MRM.

François de Varenne présidera l'Assemblée Générale en sa qualité de Président du Conseil d'administration, et François Matray, Directeur Général, sera également présent. Marine Pattin, Directeur Administratif et Financier, assurera les fonctions de Secrétaire du bureau.

L'Assemblée Générale sera diffusée en direct à compter de 10 heures, sur le site internet de la société et accessible en cliquant sur le lien suivant : MRM Assemblée Générale - Audio Webcast.

Elle sera également disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation.

D'une façon générale, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de la société (www.mrminvest.com).

Agenda

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre et les résultats semestriels 2021 seront publiés le 30 juillet 2021 avant ouverture de bourse.