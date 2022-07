MRM acquiert deux actifs auprès d'Altarea

(Boursier.com) — En marge de la publication de ses résultats semestriels, MRM annonce un projet d'acquisition de deux actifs de référence et performants situés à Flins-sur-Seine (Yvelines) et Ollioules (Var) pour un montant total de 90,4 millions d'euros (droits inclus). Cette acquisition s'effectue auprès d'Altarea Commerce.

L'acquisition serait réalisée par voie d'apports en nature et de cessions par Altarea à deux filiales de MRM. Elle serait rémunérée pour partie en numéraire pour un montant total de 68,9 ME et pour partie par émission d'actions nouvelles MRM pour un montant total de 21 ME, cette dernière prenant la forme d'une augmentation de capital de MRM à un prix d'émission correspondant à son ANR de reconstitution au 30 juin 2022, soit 48,92 euros par action.

Le paiement en numéraire de 68,9 ME serait issu :

- d'un nouvel emprunt bancaire de 42 ME en cours de négociation par MRM;

- d'une avance en compte courant de Scor SE d'un montant de 25 ME ;

- de la trésorerie disponible de MRM.

Dans un 2e temps, MRM réaliserait une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant maximum de 29 ME à un prix de souscription unitaire égal à l'ANR de reconstitution de MRM au 30 juin 2022, soit 48,92 euros par action.

Scor SE s'est engagée à y souscrire à titre irréductible et réductible pour un montant de 25 ME par voie de capitalisation de l'avance en compte courant. Altarea s'est engagée à y souscrire en exerçant ses DPS, soit un montant de 4 millions d'euros.

Au final, dans l'hypothèse où aucun autre actionnaire ne souscrirait à l'augmentation de capital de MRM en numéraire, l'opération se concrétiserait par des augmentations de capital de MRM d'un montant total de 50 ME avec des engagements à hauteur de 25 ME par Scor SE et de 25 ME par Altarea.

Ce projet d'acquisition donnerait lieu à une augmentation de plus de 50% de la valeur du patrimoine de MRM et améliorerait sa profitabilité.

Ce projet d'acquisition a été approuvé ce jour par le Conseil d'administration de MRM. Il reste soumis à diverses conditions suspensives, dont son approbation par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MRM à tenir au cours du 4e trimestre 2022.