MrBricolage : tassement des comptes au 1er semestre

(Boursier.com) — Avec 1.003 points de vente au 30 juin, le Groupe Monsieur Bricolage atteint l'objectif de plus de 1000 points de vente. Aussi, le développement des réseaux d'adhérents et d'affiliés compense le ralentissement de la consommation des ménages. Le volume d'affaires s'établit à 1,2 milliard d'euros, en hausse de 1,3% à surfaces courantes.

Le chiffre d'affaires consolidé de Monsieur Bricolage au 1er semestre 2023 s'élève à 163,5 millions d'euros, en recul de -6,8% par rapport au 1er semestre 2022 (175,5 ME). Le niveau des ventes de marchandises résulte de la diminution des activités logistiques dans un contexte de moindre rotation des stocks. Les ventes de prestations, également impactées par la baisse des achats des points de vente, bénéficient de l'évolution significative du nombre de magasins.

Dans le contexte économique actuel, le Groupe restreint les dépenses du siège pour limiter l'impact des hausses de salaires en début et en fin de semestre (+2,1 ME de frais de personnel par rapport au 30 juin 2022, incluant l'intéressement et la participation au titre de 2022). Ces éléments se reflètent dans le niveau du résultat opérationnel du Groupe, à 13,7 ME au 1er semestre 2023 (8,4% de marge opérationnelle), contre 15,8 ME au 1er semestre 2022 (9% de marge opérationnelle). L'Ebitda tient compte, à hauteur de +2,2 ME, du dénouement favorable d'un litige né en 2016. Il ressort à 18,6 ME (19,5 ME en 2022)

Le résultat net ressort à 13,1 ME, soit une marge nette de 8% au 1er semestre 2023 (8,2% et 14,4 ME au 1er semestre 2022).

Endettement et trésorerie

A fin juin 2023, le Groupe a utilisé partiellement sa capacité de tirage dans le cadre du contrat de crédit signé le 28 septembre 2022 et sa dette financière nette ressort à 30,1 ME (24,2 ME à fin 2022)

La trésorerie du Groupe s'élève à 21,8 ME à fin juin 2023 (51,1 ME à fin 2022) reflétant la diminution de tirage d'une des tranches de financements courants et le besoin de trésorerie sur la période. Les covenants applicables concernant le ratio de levier Dette financière nette / EBITDA 12 mois sont respectés.

Perspectives 2023

En 2023, le Groupe poursuit le déploiement du plan 1Pacte pour renforcer sa compétitivité et répondre aux enjeux d'une croissance responsable.

Au regard du contexte économique actuel (hausse des taux d'intérêt, inflation qui affecte le pouvoir d'achat des ménages, tensions sur les prix des matières premières et de l'énergie, conflit russo-ukrainien), le Groupe Mr.Bricolage continue d'envisager un environnement de marché moins favorable en 2023 qu'au cours des 3 précédentes années. Le plan 1Pacte prévoit une montée en charge des investissements liée à sa mise en oeuvre. Le Groupe, qui a gagné en agilité ces dernières années, pourra s'adapter si les conditions évoluent défavorablement et reste particulièrement vigilant par rapport au marché, aux comportements des consommateurs et au plan de développement du Groupe.

Toutefois, le Groupe s'appuie sur des fondamentaux solides, un cap clair et se donne les moyens de renforcer sa compétitivité pour poursuivre sa trajectoire de croissance. L'évolution des ratios de rentabilité tiendra compte des investissements prévus dans le cadre du plan 1Pacte 2022-2025.

"Nous avons déjà dépassé l'objectif de 1.000 points de vente et le cap des 100 magasins au concept Mr.Bricolage a été franchi. Malgré le ralentissement de la consommation des ménages, le dynamisme du réseau et l'attractivité de l'enseigne assurent la croissance du volume d'affaires. Ce 1er semestre 2023 confirme la bonne orientation du plan 1Pacte 2022-2025, notre engagement collectif pour une croissance durable. Les chantiers du plan sont bien engagés, soutenus par l'adhésion des équipes du siège et en magasins. La RSE infuse dans toutes les directions qui engagent des mesures fortes pour réduire l'empreinte environnementale de leurs activités", commente Christophe Mistou, Directeur général du Groupe Mr.Bricolage qui poursuit : "Aujourd'hui, la santé financière de notre Groupe, la compétitivité de notre enseigne, la transformation et la modernisation de notre organisation nous assurent une meilleure résilience dans cette période marquée par des incertitudes économiques et géopolitiques. Dans ce cadre, nous devons continuer à accompagner des adhérents-entrepreneurs, toujours plus nombreux à nous rejoindre, dans le développement de leurs performances commerciales et la modernisation de leurs points de vente".