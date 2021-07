Mr Bricolage : le résultat net semestriel ressort à 18,4 ME

(Boursier.com) — En France, où les réseaux du Groupe Mr.Bricolage totalisent 824 magasins au 30 juin contre 783 au 31 décembre 2020, le volume d'affaires, à 1 099,3 ME, est en croissance de plus de 20 % au premier semestre.

À l'international, l'enseigne Mr.Bricolage génère un volume d'affaires de 156,5 ME en hausse de +10,3 % à surfaces courantes et de +7,4 % à magasins comparables, avec 72 magasins hors de France répartis dans 10 pays (contre 71 à fin décembre 2020).

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021, désormais constitué uniquement des activités Services aux Réseaux, s'élève à 176,2 ME, en hausse de +27,3 %.

Le résultat opérationnel ressort à 19 ME, soit une marge opérationnelle de 10,8 %, contre 8,1 % au 1er semestre 2020. Le résultat après impôt des activités maintenues est de 16 ME, soit une marge nette de 9,1 %, contre 4,3 % à la même période de l'exercice précédent (données comparables). Tenant compte de la finalisation du plan de cessions dans des conditions favorables (impact de 2,4 MEUR), le résultat net de l'exercice ressort à 18,4 ME, contre 6,8 MEUR au 1er semestre 2020.

"Le nouveau modèle d'affaires dégage comme attendu les marges de manoeuvre nécessaires au soutien du développement des réseaux, au remboursement de la dette et à l'association des collaborateurs au redressement du Groupe avec le versement de l'intéressement et de la participation", explique le groupe.