Mr.Bricolage : chiffre d'affaires 2019 en légère progression

(Boursier.com) — Le groupe Mr.Bricolage a présenté un chiffre d'affaires 2019 de 247,1 ME, en progression de 2,5% et porté par l'activité historique coeur de métier Services aux réseaux. Au 31 décembre 2019, le groupe était constitué de 778 points de vente en France et à l'international, soit un solde net de +14 magasins par rapport à 2018. Au 31 janvier 2020, le ralliement de 61 nouveaux adhérents et affiliés porte le réseau à 837 magasins.

Mr.Bricolage assure que ses bonnes performances, tant au niveau des efforts déployés en interne que ceux ayant soutenu la croissance du réseau, vont contribuer à l'amélioration du résultat opérationnel courant, qui supportera toutefois, dans des proportions largement inférieures à celle de 2018, les derniers impacts du plan de cession.