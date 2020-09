Mr.Bricolage : amélioration des comptes semestriels

A fin juin 2020, les réseaux adhérents et affiliés en France et à l'international du groupe Mr.Bricolage comptaient 855 magasins, contre 778 à fin décembre 2019. Cela représente un solde net de 77 nouveaux points de vente en 6 mois avec notamment 12 magasins précédemment exploités sous une enseigne concurrente dans le sud-est de la France qui ont rejoint Mr.Bricolage début janvier. La croissance des réseaux conforte l'ambition d'atteindre 1000 points de vente à horizon 2028, soutenue par une stratégie de développement structurée, et souligne l'attractivité renforcée d'une enseigne assainie et dont la modernisation se poursuit. Ensemble, ces 855 magasins représentent un volume d'affaires global d'environ 1.056 ME sur le premier semestre, en hausse de +4,7% à surfaces courantes et de +5,6% à magasins comparables.

Dans un marché français en chute de -8,5%, les réseaux du Groupe Mr.Bricolage en France (786 magasins contre 708 à fin décembre) surperforment le marché de +13 points soit une progression de +4,5% à magasins comparables et à surfaces courantes. Mr.Bricolage précise que la reprise des 50 magasins anciennement intégrés par des adhérents-entrepreneurs se déroule dans de bonnes conditions : les indicateurs économiques et financiers (performance commerciale, fréquentation, etc.) sont jugés prometteurs.

Le chiffre d'affaires consolidés des activités maintenues, le coeur de métier historique "Services aux réseaux", s'élève à 134,5 ME pour ce 1er semestre 2020, en croissance de 19,6% par rapport au 30 juin 2019.

Le résultat opérationnel courant semestriel ressort à 11,4 ME, contre 1 ME au 1er semestre 2019. En l'absence d'opération non courante (0,1 ME) le résultat opérationnel est de 11,2 ME, contre -2,3 ME au 1er semestre 2019. L'effectif du Groupe Mr.Bricolage (hors magasins intégrés) a été dimensionné pour répondre aux besoins de l'activité "Services aux réseaux" avec 493 collaborateurs à fin juin 2020 (siège et entrepôts). Après plusieurs exercices difficiles, le groupe dégage une marge opérationnelle de 8,3% pour ce 1er semestre. La nette amélioration des équilibres de gestion liée à l'arrêt de l'activité "Commerces" et aux efforts déployés pour adapter l'organisation à sa nouvelle dimension et optimiser les opérations est annoncée " en ligne avec les attentes du Groupe " et va permettre de réduire progressivement l'endettement tout en continuant à soutenir efficacement le développement des adhérents et des réseaux.

Le résultat net des activités maintenues est de 6 ME, contre une perte de -5,3 ME au 1er semestre 2019. Tenant compte du résultat après impôt des activités abandonnées pour 0,8 ME, le résultat net semestriel ressort à 6,8 ME, contre -8,7 ME à fin juin 2019.