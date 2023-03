Mr Bricolage : 22,7 ME de résultat net en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de 2022 de Mr Bricolage s'élève à 306,5 millions d'euros, en hausse de +1,3% avec une meilleure progression au 2ème semestre.

Après une année 2021 qualifiée d'exceptionnelle, le groupe Mr.Bricolage génère un Ebitda 2022 de 35,5 ME, soit une marge Ebitda de 11,6%. Le résultat opérationnel, à 27,4 ME, représente une marge opérationnelle de 8,9%. Conformément à ses attentes dans le cadre de la mise en oeuvre du plan 1Pacte, le Groupe a augmenté ses dépenses et ses investissements aux services de la compétitivité, de la RSE et plus généralement d'une stratégie de croissance durable.

Le Groupe dégage une marge brute d'autofinancement de 33,1 ME (38,8 ME en 2021) gage du maintien de son agilité dans un contexte d'incertitude économique.

Le résultat net s'établit à 22,7 ME, soit une marge nette de 7,4%, (11,2% en 2021), un niveau conforme aux ressources consacrées à la mise en oeuvre du plan 1Pacte, et au remboursement de la dette. Il recule cependant de -33,1% par rapport à celui enregistré en 2021, soit 34 ME.

Endettement et refinancement

A fin 2022, Mr Bricolage a utilisé partiellement sa capacité de tirage dans le cadre du nouveau contrat de crédit signé le 28 septembre 2022. La dette financière nette ressort à 24,2 ME, (40 ME à fin 2021). Un nouveau crédit syndiqué d'un montant de 100 ME, a été contractualisé le 28 septembre 2022. Il s'entend sur la base d'une dette senior de 50 ME, amortie à hauteur de 60% sur la période 2023-2026, avec un remboursement in fine de 20 ME en 2027, et 50 ME de financements courants répartis sur plusieurs tranches, avec une maturité à 5 ans. Les nouveaux covenants applicables concernent le ratio de levier Dette financière nette/ Ebitda 12 mois. Au 31 décembre 2022, ce crédit a servi au refinancement de la dette existante (soit 120,5 ME) à hauteur de 80 ME. La trésorerie disponible du Groupe s'élève à 51,1 ME (80,5 ME à fin 2021 dont la ligne de découvert de 3,0 ME) intégrant le remboursement du précédent crédit syndiqué.

Perspectives 2023

En 2023, le Groupe poursuit le déploiement du plan 1Pacte pour renforcer sa compétitivité et répondre aux enjeux d'une croissance responsable avec les objectifs suivants : développement du réseau de magasins sous enseignes et affiliés, en France et à l'international ; accompagnement resserré des adhérents-entrepreneurs du réseau ; accélération de la Transformation humaine des équipes siège et réseaux.

Au regard du contexte économique actuel -hausse des taux d'intérêt, inflation qui affecte le pouvoir d'achat des ménages, tensions sur les prix des matières premières et de l'énergie, conflit russo-ukrainien- le Groupe Mr.Bricolage envisage un environnement de marché moins favorable en 2023 qu'au cours des 3 précédentes années. Le plan 1Pacte prévoit une montée en charge des investissements liée à sa mise en oeuvre, que le Groupe adaptera si les conditions évoluent défavorablement.

Toutefois, le Groupe s'appuie sur des fondamentaux solides, un cap clair et se donne les moyens de renforcer sa compétitivité pour poursuivre sa trajectoire de croissance. L'évolution des ratios de rentabilité tiendra compte des investissements prévus dans le cadre du plan 1Pacte 2022-2025.