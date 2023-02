Mozambique LNG : TotalEnergies confie à Jean-Christophe Rufin

(Boursier.com) — Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, s'est rendu aujourd'hui au Mozambique dans la province du Cabo Delgado pour faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire. Il s'est ainsi rendu sur le site industriel d'Afungi, le "resettlement village" de Quitunda, a visité les villes de Palma et Mocimboa da Praia et a rencontré le Président Filipe Nyusi pour évoquer l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Cabo Delgado, où se situe le projet Mozambique LNG.

Lors de cette visite, Patrick Pouyanné a indiqué avoir confié à Jean-Christophe Rufin, personnalité reconnue pour son expertise dans les domaines de l'action humanitaire et des droits humains, une mission indépendante d'évaluation de la situation humanitaire dans la province du Cabo Delgado. Cette mission évaluera également les actions prises par Mozambique LNG et proposera le cas échéant les actions complémentaires à mettre en oeuvre. Le rapport de cette mission sera rendu fin février et ses conclusions seront partagées avec l'ensemble des partenaires de Mozambique LNG, auxquels il appartiendra de décider si les conditions sont réunies pour une reprise des activités du projet.

Le 26 avril 2021, compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord de la province du Cabo Delgado, Mozambique LNG avait décidé le retrait de l'ensemble du personnel du projet du site d'Afungi. Cette situation avait également conduit les partenaires du projet Mozambique LNG à déclarer la force majeure.

"Depuis 2021, la situation dans la province du Cabo Delgado s'est sensiblement améliorée, grâce notamment à l'aide apportée par les pays africains qui se sont engagés pour ramener la paix et la sécurité, a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies. La levée de la force majeure et la reprise des activités sur le site du projet de Mozambique LNG nécessitent notamment le rétablissement de la sécurité dans la région, la reprise du fonctionnement des services publics et le retour à une vie normale pour les populations de la région. La mission confiée à Jean-Christophe Rufin doit permettre aux partenaires de Mozambique LNG d'évaluer si la situation actuelle permet une reprise des activités dans le respect des droits humains."

Mozambique LNG est le premier développement à terre d'une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le pays. Le projet comprend le développement des champs Golfinho et Atum situés dans l'Offshore Area 1 et la construction de deux trains de liquéfaction d'une capacité totale de 13,1 millions de tonnes par an (Mt/a).

TotalEnergies EP Mozambique Area 1 Limitada, une filiale à 100% de Total SE, détient un intérêt de 26,5% au côté d'ENH Rovuma Área Um, S.A. (15%), Mitsui E&P Mozambique Area1 Limited (20%), ONGC Videsh Rovuma Limited (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%), et PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%).