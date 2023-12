Moulinvest touche du bois, après une année contrastée

(Boursier.com) — Moulinvest annonce ses résultats annuels 2022-2023, marqués par un chiffre d'affaires consolidé en retrait de 11% à 100,8 millions d'euros, un Ebitda en retrait de 34% à 24,5 millions et un résultat d'exploitation en baisse de 49% à 13,8 millions d'euros. Le résultat net groupe s'affiche à 9,7 millions d'euros, en recul de 47%. Le groupe dispose au 31 août 2023 de 70,6 millions d'euros de capitaux propres et d'une trésorerie nette de découvert de 31,5 ME, pour des dettes financières de 45,5 ME. Le ratio dette nette sur capitaux propres est de 0,20 et le ratio de levier (dette nette sur Ebitda) de 0,57. Le conseil d'administration a décidé du versement d'un dividende de 0,33 euro par action.

Le climat d'incertitudes géopolitiques et macro-économiques conjugué au contexte inflationniste et au resserrement des conditions de crédit continue de peser sur l'activité Bois de construction. Alors que la visibilité est relativement limitée à court terme, le groupe réaffirme sa confiance à moyen et long terme. En effet, pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, l'utilisation du bois devrait s'accroître pour les constructions nouvelles ainsi que la rénovation. Les perspectives de chiffre d'affaires à moyen terme s'appuient sur deux paramètres : hausse des volumes et prix de marché. Si les investissements récents en capacité de production devraient bénéficier à la hausse des volumes, les prix de vente actuellement orientés à la baisse auront un impact négatif sur le chiffre d'affaires. Sur le marché des granulés, la demande dépendra en partie de la vigueur du climat au cours du prochain hiver. L'activité de granulation a atteint un niveau de production normatif. Le groupe maintient un positionnement axé sur la fidélisation de sa clientèle "en lui proposant un haut niveau de qualité tant sur les produits que sur les services associés". L'activité Bois Energie est aussi au coeur du développement des marchés de l'énergie à la recherche d'une ressource naturelle et économique pour le consommateur. Enfin, le groupe souhaite poursuivre sa politique d'investissement et de modernisation des installations industrielles menée depuis plusieurs années. Selon l'évolution de la situation, les investissements pourront être décalés dans le temps.