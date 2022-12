Moulinvest : Proposition de versement d'un dividende de 1 euro par action

(Boursier.com) — Moulinvest , Groupe industriel familial spécialisé dans l'éco-construction, le bois énergie et l'imprégnation du bois annonce la publication de ses résultats annuels consolidés (période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022).

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à 114,1 millions d'euros au titre de l'exercice 2021-2022, contre 93,7 millions d'euros sur l'exercice précédent, en progression de 21,8%.

L'activité Bois Construction (51,6% du chiffre d'affaires) enregistre la plus forte progression (+37%) grâce à une demande soutenue et une hausse des prix de vente moyens.

Les activités du pôle Bois Energie (20,2% du chiffre d'affaires) progressent de 5,2%. Les ventes de granulés ont été moindres en volume par rapport à l'exercice précédent (sous l'effet d'un déstockage massif durant l'exercice 2020-2021). La demande s'est accélérée au cours du second semestre de l'exercice, tirant les prix à la hausse.

L'outil de production travaille désormais à pleine capacité, en flux tendus. L'activité de cogénération enregistre pour sa part une progression de 3,7%.

Le pôle Imprégnation (26% du CA) a vu son activité croître de 11,3%. Le marché des poteaux marque un recul de 11,8% du fait de l'arrêt programmé du partenariat avec un important client institutionnel. La gamme Décovert, poursuit sa progression (CA : +29,4%), profitant d'une demande toujours soutenue sur les marchés d'aménagement extérieur (lames de terrasses, bois de structure).

Forte progression de la rentabilité d'exploitation

La marge brute s'établit à 67,7 millions d'euros en progression de 26,5% à période comparable. Le taux de marge brute sur l'exercice ressort ainsi à 59,31% du chiffre d'affaires, en progression de 223 points de base par rapport à l'exercice précédent. Cette amélioration s'explique par la croissance globale des volumes produits, ainsi que par la progression des prix de vente des bois sciés.

La part de la masse salariale représente 9,8% du chiffre d'affaires, en diminution par rapport à l'exercice précédent (10,8%). La progression des volumes permet de mieux absorber les charges de fonctionnement des sociétés du Groupe.

Les autres achats et charges externes du Groupe représentent 18,6 millions d'euros, soit 16,3% du chiffre d'affaires contre 17,9% au titre de la période précédente. Si certains postes de charges (énergie, assurances) ont augmenté en lien avec l'inflation (contexte macro-économique et géopolitique) et la croissance de l'activité, leur poids relatif a en revanche reculé.

L'EBITDA consolidé s'établit à 37 millions d'euros (+43,3% vs. EBITDA 2021). Il bénéficie à la fois de la bonne progression de la marge brute et du contrôle efficace de la structure de coûts au cours de cet exercice.

Le résultat d'exploitation progresse à 27,6 millions d'euros contre 16,3 millions d'euros sur 2020-2021, représentant un taux de marge opérationnelle en forte progression, passant de 17,4% à 24,2% du chiffre d'affaires.

Les charges financières nettes sont en recul de 24% à 1,2 million d'euros (1,5 million d'euros au 31/08/2021).

Le résultat exceptionnel est négatif à hauteur de 0,8 million d'euro, en raison de la réévaluation de provisions pour dépollution du site France Bois Imprégnés de Boisset lès Montrond.

Le résultat net consolidé ressort ainsi à 18,7 millions d'euros au 31 août 2022, contre 11,1 millions d'euros au 31 août 2021.

Une structure financière maîtrisée qui bénéficie de l'excellente orientation de l'activité

Le Groupe dispose au 31 août 2022 de 63,2 millions d'euros de capitaux propres contre 46,6 millions d'euros au 31 août 2021.

Au 31 août 2022, la trésorerie nette de découvert représente 27 millions d'euros (17,5 millions d'euros au 31 août 2021) et les dettes financières atteignent 44,5 millions d'euros (contre 44,2 millions d'euros au 31 août 2021).

Après prise en compte de l'ensemble de ces éléments, le ratio dette nette / capitaux propres est de 0,28 (vs. 0,59 au 31 août 2021). Le ratio de levier (Dette Nette/EBITDA) est de 0,473 (1,035 au 31 août 2021).

Progression de la trésorerie disponible

Le Groupe a dégagé au cours de l'exercice écoulé un flux de trésorerie d'exploitation de 22,3 millions d'euros contre 15,1 millions d'euros en 2021.

Le besoin en fonds de roulement a augmenté de 8 millions d'euros sur la période en lien avec l'accroissement de l'activité et une stratégie de capitalisation des stocks de matières premières dans un contexte de marché inflationniste.

Les flux de trésorerie liés aux investissements représentent -7,9 millions d'euros. Ils correspondent principalement à la réalisation d'investissements de productivité ou de renouvellement chez Scierie Moulin et chez France Bois Imprégnés.

L'émission de nouveaux emprunts représente 6,1 millions d'euros (hors constatation des nouveaux engagements de crédit bail pour 2,3 millions d'euros) et les remboursements se sont élevés à 9,0 millions d'euros. La trésorerie nette du Groupe ressort à 27,0 millions d'euros au 31 août 2022.

Progression du dividende

Fort de ces très bons résultats, le Conseil d'Administration, qui s'est réuni le 13 décembre 2022, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires du 20 février 2022, le versement d'un dividende de 1 euro par action, en progression de 54% par rapport au dividende de l'an dernier (0,65 euro par action).

Perspectives 2023

Le contexte géopolitique et économique demeure instable et difficile. L'inflation des coûts, doublée d'un resserrement des conditions de financement (remontée des taux d'intérêts, taux d'usure bloquant, ...) peuvent pénaliser temporairement l'activité de construction. Si la visibilité est relativement limitée à court terme, les perspectives commerciales du Groupe à moyen terme demeurent favorablement orientées. En effet, le réchauffement climatique et les normes de construction qui en découlent conduiront à utiliser plus de bois dans les constructions nouvelles.

De même, la demande sur le marché du granulé résiste également très bien. L'activité de granulation a atteint un niveau de production normatif. Le Groupe maintient un positionnement axé sur la fidélisation de sa clientèle en lui proposant un haut niveau de qualité tant sur les produits que sur les services associés.

Enfin, le Groupe poursuit sa politique d'investissement et de modernisation des installations industrielles menée depuis quelques années. Ils permettront d'accentuer les gains de productivité...