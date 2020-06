Moulinvest : nette amélioration des résultats

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Moulinvest s'établit à 32,6 ME au titre du premier semestre de l'exercice 2019/2020, contre 30,7 ME sur l'exercice précédent, en progression de 6%.

L'EBITDA consolidé s'établit à 7 ME, soit +31,5% vs. EBITDA S1 2019.

Le résultat d'exploitation progresse à 3,7 ME contre 2,4 ME au 1er semestre de l'exercice 2018-2019 représentant un taux de marge opérationnelle de 11,5% du chiffre d'affaires contre 7,8% en n-1.

Le résultat net consolidé ressort ainsi à 2,7 ME au 29 février 2020 contre 1,2 ME au 28 février 2019.

Au 29 février 2020, la trésorerie nette de découvert représente 4,6 ME et les dettes financières atteignent 47,2 ME.

Le ratio de levier glissant (Dette Nette/EBITDA 12 mois glissants) est de 3,47 contre 3,74 au 31 août 2019.