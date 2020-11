Moulinvest maintient le cap

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Moulinvest s'établit à 66,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2019-2020 (64 ME sur l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires réalisé à l'export représente 11,6% du chiffre d'affaires total (12,9% en N-1). Moulinvest a bénéficié d'une bonne résilience de son activité en dépit de la crise, illustrant la solidité du modèle économique du Groupe.

Perspectives

Face à un contexte de crise sanitaire marqué par une incertitude et des contraintes fortes tant en matière d'exploitation que de commercialisation, le Groupe maintient le cap en s'appuyant sur une excellente complémentarité entre ses gammes et ses savoir-faire. La nouvelle ligne de profilage démontre sa capacité à délivrer la production attendue avec le franchissement d'un premier seuil d'augmentation des capacités en première transformation de l'ordre de +50%. Elle marque un nouveau cap dans la croissance du Groupe qui devrait profiter à l'ensemble de ses activités. Le calendrier de mise en place des investissements est conforme au plan de marche. Cette performance illustre les capacités de mobilisation du Groupe à l'égard de ses parties prenantes et d'exécution dans la mise en place d'investissements industriels structurants dans le cadre du contexte sanitaire.

En dépit de la crise, les perspectives commerciales du groupe restent favorables tant sur le plan des volumes que des prix (indices prix des articles de bois résineux à la hausse).

Avec la montée en puissance de ses volumes de production et de ses gains de productivité, Moulinvest sera désormais en mesure de se positionner efficacement avec une offre qualitative et compétitive sur les marchés internationaux dans un contexte haussier des prix. Les marchés mondiaux connaissent en effet un regain de dynamisme en lien avec la forte demande américaine en produits de sciage destinés à la construction et à l'aménagement, alors même que la crise sanitaire a induit une rationalisation des capacités de production (au Canada notamment).

La demande résiste également bien sur les autres pôles d'activité et notamment sur le marché du granulé s'agissant désormais d'un produit de première nécessité.