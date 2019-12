Moulinvest : légère appréciation du résultat net sur l'exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Moulinvest s'établit à 64 ME au titre de l'exercice 2018-2019 contre 61,3 ME sur l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation est en hausse et s'établit à 5,4 ME contre 5 ME sur l'exercice 2017-2018.

Le résultat net du Groupe ressort à 3,2 ME contre 3,1 ME.

Le ratio dette nette / capitaux propres est de 1,33 contre 1,15 au 31 août 2018. Le ratio de levier (Dette Nette/EBITDA) est de 3,7.