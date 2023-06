Moulinvest : forte baisse des bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Moulinvest s'établit à 52,3 ME au titre du 1er semestre de l'exercice 2022-2023 (57 ME sur l'exercice précédent), en recul de 8,2%.

La marge brute s'établit à 31,3 ME, en retrait de -11,4% à période comparable. Les prix d'achat des bois ont en effet moins reculé que les prix de vente.

La part de la masse salariale représente 10,8% du chiffre d'affaires, en légère hausse par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (9,9%). Le recul du chiffre d'affaires explique cette variation, car en valeur absolue, la masse salariale ne progresse que de 0,3%.

L'Ebitda consolidé s'établit à 15,1 ME (-23,6% vs. Ebitda S1 2022).

Le résultat d'exploitation est en retrait à 10,3 ME (15 ME au 1er semestre de l'exercice précédent), représentant un taux de marge opérationnelle de 19,7% du chiffre d'affaires (26,4% en N-1).

Le résultat net consolidé ressort à 7,5 ME au 28 février 2023 (10,5 ME au 28 février 2022). Il recule de -28,3% par rapport à l'année précédente.

Structure financière

Au 28 février 2023, les capitaux propres s'élèvent à 68,1 ME (63,2 ME au 31 août 2022). La trésorerie nette de découvert représente 36,9 ME (27 ME au 31 août 2022) et les dettes financières atteignent 48,8 ME (44,5 ME au 31 août 2022). Le groupe a dégagé au cours du semestre écoulé un flux de trésorerie d'exploitation de 12,4 ME (5,5 ME au 1er semestre 2022). Le besoin en fonds de roulement diminue de 0,1 ME sur la période.

Après prise en compte de l'ensemble de ces éléments, le ratio dette nette / capitaux propres est de 0,17 (0,28 au 31 août 2022). Le ratio de levier glissant (Dette Nette/Ebitda sur 12 mois glissants) est de 0,784 (0,473 au 31 août 2022).

L'émission de nouveaux emprunts représente 10,4 ME (hors constatation des nouveaux engagements de crédit-bail pour 1,6 ME) et les remboursements se sont élevés à 4,7 ME. La trésorerie nette du Groupe ressort à 36,9 ME au 28 février 2023, en progression de 9,9 ME par rapport au 31 août 2022.

Perspectives

Le niveau toujours élevé des charges opérationnelles et notamment de l'énergie devrait continuer de peser sur les activités de Bois Construction et Imprégnation au cours des prochains mois. Le nouveau contrat de fourniture d'électricité, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2023 pour 2 ans, devrait avoir un impact négatif très significatif en année pleine. L'activité Bois Energie devrait pour sa part continuer d'enregistrer de solides performances.

Si ces phénomènes -vigueur de l'inflation, prudence des consommateurs et durcissement des conditions de crédit- peuvent pénaliser temporairement les activités de construction et d'imprégnation, les perspectives commerciales du Groupe à moyen terme demeurent favorablement orientées.

Le groupe poursuit sa politique d'investissement et de modernisation des installations industrielles menée depuis quelques années.