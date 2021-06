Moulinvest : confiant mais vigilant

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Moulinvest s'établit à 42,3 millions d'euros au titre du 1er semestre de l'exercice 2020/2021 (32,6 ME sur l'exercice précédent). Il est en progression de +29,8%.

L'ensemble des pôles d'activité est en croissance. L'activité du pôle Bois Construction affiche une nette progression (+58,1%) à 18,8 ME. L'activité Bois Energie progresse de 13,8% du fait de la hausse de l'activité granulation (+17,7%) en lien avec le déploiement de la nouvelle unité de sciage dans un contexte de demande soutenue. L'activité Imprégnation progresse de +18,1%. Elle bénéficie des efforts engagés par l'ensemble des équipes de production pour satisfaire à une demande croissante.

La marge brute ressort à 24,2 ME, en progression de +27% à période comparable. Cette augmentation est induite par la croissance globale des volumes d'activité et l'amélioration de la productivité en 1ère et en 2nde transformation.

L'Ebitda consolidé s'établit à 11 ME (+56,7% vs. Ebitda S1 2020). Le résultat d'exploitation progresse à 6,4 ME (3,7 ME au 1er semestre de l'exercice précédent), représentant un taux de marge opérationnelle de 15% du chiffre d'affaires (11,5% en n-1).

Les charges financières demeurent stables à 0,9 ME. Le résultat net consolidé ressort ainsi à 4,1 ME au 28 février (2,7 ME au 29 février 2019).

Structure financière

Le Groupe dispose au 28 février 2021 de 39,7 ME de capitaux propres contre 35,6 ME au 31 août 2020. Au 28 février 2021, la trésorerie nette de découvert représente 12,4 ME (12,2 ME au 31 août 2020) et les dettes financières atteignent 44 ME (47 ME au 31 août 2020). Le Groupe a dégagé au cours du semestre écoulé un flux de trésorerie d'exploitation de 6,1 ME (3,5 ME au 1er semestre 2020).

Le ratio dette nette/ capitaux propres est de 0.85 (1,1 au 31 août 2020).

Perspectives

La politique d'investissement et de modernisation des installations industrielles permet au groupe de délivrer des résultats à la hauteur de ses ambitions et de se positionner sur des marchés en forte demande. La croissance des volumes, qui devrait s'accompagner sur les prochains mois d'une hausse des prix, a permis d'améliorer sensiblement la marge opérationnelle du groupe. Il subsiste des leviers d'amélioration de la productivité et des investissements destinés à optimiser les activités de seconde transformation sont déjà engagés ou à l'étude. Ils portent essentiellement sur l'automatisation et la robotisation des équipements ainsi qu'une meilleure gestion des flux logistiques internes au sein des sites de production de Dunières et de Boisset-Lès-Montrond.

L'activité de granulation a atteint un niveau de production normatif à 75.000 tonnes par an. Le groupe maintient un positionnement axé sur la fidélisation de sa clientèle en lui proposant un haut niveau de qualité tant sur les produits que les services associés.

Dans un contexte favorable, Moulinvest aborde l'exercice avec confiance. En dépit de la bonne orientation actuelle des marchés de la construction, l'évolution du prix des matières premières demeure un point vigilance auquel le Groupe restera attentif.