Moulinvest : chiffre d'affaires annuel en hausse de 22%

(Boursier.com) — Moulinvest a communiqué un chiffre d'affaires consolidé annuel de 114,1 millions d'euros pour son exercice 2021-2022 contre 93,7 millions d'euros sur l'exercice précédent (+22%). L'activité Bois Construction (51,6% du chiffre d'affaires) enregistre la plus forte progression (+37%) grâce à une demande soutenue et une hausse des prix de vente moyens. Les activités du pôle Bois Energie (20,3% du chiffre d'affaires) progressent plus modestement de 5,2%.

Moulinvest explique que ses ventes de granulés ont été moindres en volume par rapport à l'exercice précédent sous l'effet d'un déstockage massif durant l'exercice 2020- 2021. La demande s'est accélérée au cours du second semestre de l'exercice, tirant les prix à la hausse. L'outil de production travaille désormais à pleine capacité, en flux tendus. L'activité de cogénération enregistre pour sa part une progression de 3,7%. Le pôle Imprégnation (26% du chiffre d'affaires) a vu son activité croître de 11,3%. Le marché des poteaux marque un recul de 11,8% du fait de l'arrêt programmé du partenariat avec Orange. La gamme Décovert, poursuit sa progression (+29,4%), profitant d'une demande toujours soutenue sur les marchés d'aménagement extérieur (lames de terrasses, bois de structure). Grâce aux investissements réalisés au cours des derniers exercices, Moulinvest peut ainsi afficher un chiffre d'affaires record depuis son introduction en Bourse.

Le groupe prévient que l'inflation des coûts, doublée d'un resserrement des conditions de financement (remontée des taux d'intérêts, taux d'usure bloquant, ...) peuvent pénaliser temporairement l'activité de construction. " Si la visibilité est relativement limitée à court terme, les perspectives commerciales à moyen terme demeurent favorablement orientées. En effet, le réchauffement climatique et les normes de construction qui en découlent conduiront à utiliser plus de bois dans les constructions nouvelles. De même, la demande sur le marché du granulé résiste également très bien ", indique Moulinvest.