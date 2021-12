Moulinvest : 11 ME de bénéfice annuels et retour du dividende

(Boursier.com) — Moulinvest publie ses résultats annuels consolidés pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 93,7 millions d'euros au titre de l'exercice 2020-2021 (66,2 ME sur l'exercice précédent), en progression de 41,4%.

La marge brute s'établit à 53,5 ME, en progression de 44,9% à période comparable. Cette amélioration s'explique par la croissance globale des volumes produits, par l'amélioration de la productivité (grâce à la montée en puissance de nouvelle ligne de profilage), ainsi que par la progression des prix de vente des bois sciés.

L'Ebitda consolidé s'établit à 25,8 ME (+86,9% vs Ebitda 2020). Le résultat d'exploitation progresse à 16,3 ME (5,7 ME sur 2019-2020), représentant un taux de marge opérationnelle en forte progression, passant de 8,6% à 17,4% du chiffre d'affaires.

Le résultat net consolidé ressort à 11 ME au 31 août 2021 (3,8 ME au 31 août 2020).

Structure financière maîtrisée

Le Groupe dispose au 31 août de 46,6 ME de capitaux propres (35,6 ME au 31 août 2020). Au 31 août 2021, la trésorerie nette de découvert représente 17,5 ME (12,2 ME au 31 août 2020). Les dettes financières atteignent 44,2 ME (47 ME au 31 août 2020). Le ratio dette nette/ capitaux propres est de 0,6 (1,1 au 31 août 2020). Le ratio de levier (Dette Nette/ EBITDA) est de 1,035 (2,83 au 31 août 2020).

L'amélioration de l'activité devrait permettre au Groupe Moulinvest de bénéficier rapidement de nouveaux leviers de croissance pour financer son développement futur.

Premier dividende depuis plus de 10 ans

Le Conseil d'Administration de Moulinvest, réuni le 7 décembre 2021, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires du 7 février 2022, le versement d'un dividende de 0,65 euro par action.

Perspectives favorables malgré une visibilité limitée

En dépit d'une visibilité relativement limitée, les perspectives commerciales du Groupe restent favorablement orientées. Les marchés mondiaux connaissent en effet un regain de dynamisme en lien avec la forte demande en produits de sciage destinés à la construction et à l'aménagement, alors même que la crise sanitaire a induit une rationalisation des capacités de production. Cette situation de déséquilibre a tendance à favoriser la demande qui influe à la hausse sur les indices prix des bois résineux. La demande résiste également bien sur les autres pôles d'activité et notamment sur le marché du granulé.

La politique d'investissement et de modernisation des installations industrielles menée depuis quelques années permet aujourd'hui au Groupe de délivrer des résultats à la hauteur de ses ambitions et de se positionner sur des marchés en forte demande. La croissance des volumes, se double depuis quelques mois d'une hausse des prix, ce qui a permis d'améliorer sensiblement la marge opérationnelle du Groupe. Il subsiste des leviers d'amélioration de la productivité, et des investissements destinés à optimiser les activités de seconde transformation sont déjà engagés ou à l'étude. Ils portent essentiellement sur l'automatisation et la robotisation des équipements ainsi qu'une meilleure gestion des flux logistiques internes au sein des sites de production de Dunières et de Boisset-lès-Montrond.

L'activité de granulation a atteint un niveau de production normatif. Le Groupe maintient un positionnement axé sur la fidélisation de sa clientèle en lui proposant un haut niveau de qualité tant sur les produits que sur les services associés.