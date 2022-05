Motorola Solutions grimpe après les comptes

(Boursier.com) — Motorola Solutions, firme américaine née d'une scission de Motorola il y a dix ans, et active dans les équipements vidéo et télécoms, ainsi que les logiciels, systèmes et services, a publié hier soir pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,70$, à comparer à un consensus de 1,58$ et un niveau de 1,87$ un an plus tôt. Les revenus du groupe ont été de 1,89 milliard de dollars sur ce trimestre clos en mars, contre 1,77 milliard de dollars un an auparavant. Le groupe dépasse donc de 3% le consensus de revenus sur la période close.