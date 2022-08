Motorola Solutions dépasse les attentes

(Boursier.com) — Motorola Solutions, le groupe télécom américain né d'une scission de Motorola il y a plus de dix ans déjà, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,07$, contre 1,9$ de consensus et 2,07$ un an plus tôt. Les revenus du groupe ont été de 2,14 milliards de dollars pour la période, 4% de mieux que le consensus, contre 1,97 milliard de dollars un an avant. La compagnie se permet par ailleurs de relever ses estimations de revenus et de profits pour l'année, forte d'un backlog record de 13,4 milliards de dollars en fin de période, en croissance de 19%. MSI s'attend désormais à une croissance des revenus d'environ 8%, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures d'environ 7%, et à un bénéfice par action ajusté compris entre 10,03$ et 10,13$, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures comprises entre 9,80 et 9,95$. Ces perspectives supposent environ 170 millions de dollars de "vents contraires" de changes, environ 172 millions d'actions entièrement diluées et un taux d'imposition effectif de 21 à 21,5%.