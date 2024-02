Motorola Solutions : carnet de commandes toujours très solide

(Boursier.com) — Motorola Solutions a publié pour son quatrième trimestre fiscal des bénéfices et revenus supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,90$, contre un consensus de marché de 2,81$ environ et un niveau de 3,60$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 2,85 milliards de dollars, en croissance de 5,3% et près de 1% au-dessus du consensus. Le groupe a généré 1,2 milliard de dollars de cash flow opérationnel sur le trimestre et 2 milliards sur l'exercice. Le backlog de fin de trimestre ressort enfin au niveau très élevé de 14,3 milliards de dollars.