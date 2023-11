Motorola Solutions : carnet de commandes historique

(Boursier.com) — Motorola Solutions a publié pour son troisième trimestre fiscal des bénéfices et revenus supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,19$, contre un consensus de marché de 3$ environ et un niveau de 3$ également un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 2,56 milliards de dollars, en croissance de 8% et près de 2% au-dessus du consensus. Le groupe a généré 714 millions de dollars de cash flow opérationnel sur le trimestre. Le backlog de fin de trimestre ressort enfin au niveau record de 14,3 milliards de dollars, en augmentation de 6% en glissement annuel. "Le troisième trimestre a été un autre trimestre solide, avec des revenus, des bénéfices et des flux de trésorerie historiques", a déclaré Greg Brown, DG de Motorola Solutions. "La sûreté et la sécurité n'ont jamais été aussi importantes et nous continuons de constater une demande robuste qui a conduit à notre carnet de commandes record au troisième trimestre. En conséquence, nous relevons à nouveau nos attentes en matière de revenus et de bénéfices pour l'ensemble de l'année".