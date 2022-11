Motorola Solutions : belle visibilité

(Boursier.com) — Motorola Solutions a publié pour son troisième trimestre fiscal des bénéfices et revenus supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 3$, contre un consensus de marché de 2,88$ et un niveau de 2,35$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 2,37 milliards de dollars, contre 2,11 milliards un an plus tôt et près de 3% de plus que le consensus. Les revenus d'intégration de produits et systèmes sur le trimestre clos ont progressé de 15%. Les revenus software et services se sont appréciés quant à eux de 8%. Le bpa non-GAAP grimpe ainsi de 28%. Le groupe a généré 388 millions de dollars de cash flow opérationnel. Le backlog de fin de trimestre ressort enfin au niveau record de 13,5 milliards de dollars, en augmentation de 19% en glissement annuel.