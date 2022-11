Mosaic : solide croissance, mais...

(Boursier.com) — The Mosaic Company, le géant américain du phosphate et de la potasse, a déçu au troisième trimestre, mais sa croissance demeure conséquente. Sur la période, le bénéfice ajusté par action a représenté 3,22$, contre 3,44$ de consensus et 1,35$ un an plus tôt. Les revenus se sont établis à 5,35 milliards de dollars, inférieurs de 10% au consensus, contre une performance de 3,42 milliards de dollars un an plus tôt. Le concepteur d'engrais a souffert de l'impact de l'ouragan Ian et du ralentissement de la hausse des prix sur certains produits. Mosaic a quoi qu'il en soit enregistré des ventes record au cours des neuf premiers mois de cette année et évoque des "fondamentaux favorables" d'ici la fin de l'année et en 2023. Le taux de marge brute au troisième trimestre était de 28% contre 25 % au même trimestre, l'an dernier. Les coûts sont passés à 125 millions de dollars, contre 98 millions de dollars il y a un an, avec les efforts de transformation. Mosaic prévoit d'atteindre son objectif de réduction de la dette à long terme d'un milliard de dollars.