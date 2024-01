Morgan Stanley : trimestre contrasté

(Boursier.com) — Morgan Stanley a publié pour son quatrième trimestre des revenus de 12,9 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 12,7 milliards. Les revenus de banque d'investissement ont augmenté de 5%. La banque a passé 535 millions de dollars de charges non récurrentes sur la période, dont 286 millions de dollars pour une commission exceptionnelle au régulateur et 249 millions de charges légales. Les revenus de gestion de fortune ont été stables. Sur l'exercice, les revenus ont atteint 54,1 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action a reculé à 5,18$, contre 6,15$ un an avant.