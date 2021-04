Morgan Stanley : Seema R. Hingorani décorée

Morgan Stanley : Seema R. Hingorani décorée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Seema R. Hingorani, Managing Director chez Morgan Stanley Investment Management à New York et fondatrice et présidente de Girls Who Invest, s'est vue remettre les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur par Philippe Etienne, Ambassadeur de France aux Etats-Unis, lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Consulat général de France à New York en présence de collaborateurs de Morgan Stanley et de membres de sa famille et de ses amis.

Cette distinction récompense son parcours exceptionnel et son engagement à long terme en faveur de la promotion des femmes dans le secteur financier.

En tant que fondatrice et présidente de l'organisation à but non lucratif "Girls Who Invest", Seema Hingorani s'efforce depuis de nombreuses années d'accroître le nombre de femmes gestionnaires de portefeuille dans le secteur de la gestion d'actifs et ainsi qu'aux postes de direction. Grâce à des programmes éducatifs, des stages rémunérés et du mentorat, l'organisation est devenue un acteur clé pour préparer les femmes à entrer dans le secteur et les soutenir sur le long terme. Les étudiantes qui participent au programme intensif d'été de cette année rejoindront plus de 500 femmes qui ont suivi le cursus avec succès depuis 2016 ainsi que les plus de 360 boursières qui ont suivi le programme en ligne depuis 2018.

En tant que membre de l'équipe de direction, Seema se concentre sur les conseils stratégiques et les relations avec les clients, le développement des talents en matière d'investissement et les initiatives en matière de diversité au sein de la division. Seema est également membre du conseil de la diversité de Morgan Stanley Investment Management et membre du conseil consultatif des hauts dirigeants de Morgan Stanley sur la diversité et l'inclusion. Elle a rejoint Morgan Stanley en 2019 et possède 26 ans d'expérience en matière d'investissement. Auparavant, Seema était la fondatrice et directrice des investissements de SevenStep Capital, une plateforme d'investissement axée sur le développement de femmes gestionnaires de portefeuille. Jusqu'au 30 juin 2014, Seema avait occupé le poste de directrice des investissements du système de retraite de la ville de New York, dont les actifs s'élevaient à 160 milliards de dollars.