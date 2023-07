Morgan Stanley, sans plus ?

(Boursier.com) — Morgan Stanley, la banque d'affaires américaine, a atteint le consensus sans faire d'étincelles au deuxième trimestre, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,24$ et des revenus de 13,5 milliards de dollars. Les revenus de gestion de fortune ont battu le consensus (et atteint un record), comme ceux de trading, alors que le revenu net d'intérêt a été inférieur aux anticipations. James P. Gorman, président du conseil et DG, ajoute : "Nous avons terminé le trimestre avec une position de capital solide et avons augmenté notre dividende ordinaire trimestriel de 7,5 cents pour la deuxième année consécutive".