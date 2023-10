Morgan Stanley : résistant ?

(Boursier.com) — Morgan Stanley vient de publier ses résultats du troisième trimestre. Les activités bancaires et de trading de la firme de Wall Street souffrent et le bénéfice global recule de 9% par rapport à l'an dernier, à 2,4 milliards de dollars, mais le bénéfice par action dépasse les attentes à 1,38$. Un an avant, la banque avait affiché un bénéfice de 2,6 milliards de dollars soit 1,47$ par titre. Les revenus trimestriels de banque d'investissement ont baissé de 27% à 938 millions de dollars. Les revenus de gestion de fortune ont augmenté en revanche de 5% à 6,4 milliards. La firme a provisionné 134 millions de dollars pour pertes de crédit. Les revenus totaux ont été de 13,3 milliards de dollars, contre 13 milliards un an auparavant. James Gorman, directeur général, évoque un environnement de marché toujours mitigé, mais des résultats jugés solides.