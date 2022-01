Morgan Stanley : ouvre son centre mondial de recherche appliqué pour les activités de marché à Paris

(Boursier.com) — Morgan Stanley poursuit son offensive en France en ouvrant son nouveau centre mondial de recherche appliquée pour ses activités de marché à Paris. " Il soutiendra notre stratégie de croissance pour la banque de financement et d'investissement à la fois dans la région EMEA et au-delà. Le centre fournira des solutions de pointe pour répondre à l'évolution rapide des besoins commerciaux de nos activités de marché, tout en offrant une plateforme pour encourager l'innovation dans nos activités de marché, grâce à notre excellence analytique et technologique", explique la banque d'affaires américaine.

MS s'attend à ce que le Centre se développe de manière significative dans les années à venir, en attirant des talents exceptionnels et en offrant des opportunités de relocalisation au sein même de Morgan Stanley. Le Centre a ainsi vocation à offrir un environnement propice aux innovations de renommée mondiale qui cherchent à résoudre des défis complexes nécessitant une approche intégrée.

Ted Pick, Co-President/Head of Institutional Securities Group de Morgan Stanley, a déclaré: "nous sommes très heureux d'inaugurer notre nouveau centre mondial de recherche appliquée pour nos activités de marché à Paris à Paris et de fournir une plateforme pour encourager l'innovation au sein de nos activités de marché, grâce à notre excellence analytique et technologique. Destiné à faciliter une collaboration fluide entre les services Technologie, Strats et nos activités de Sales & Trading, le centre sera aligné avec notre vision d'une banque d'investissement globale et intégrée et assurera la fourniture de solutions de pointe à nos clients" .