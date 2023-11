Morgan Stanley Infrastructure Partners annonce une prise de participation dans UltraEdge

(Boursier.com) — Morgan Stanley Investment Management ("MSIM"), par l'intermédiaire de fonds d'investissement gérés par Morgan Stanley Infrastructure Partners ("MSIP"), la plateforme d'investissement dans les infrastructures privées de MSIM, a annoncé avoir conclu un accord d'exclusivité en vue de s'associer avec Altice France S.A. pour créer le premier fournisseur indépendant de services distribués de datacenters en colocation, à l'échelle française, par l'acquisition d'une participation majoritaire dans UltraEdge.

La réalisation définitive de l'opération reste conditionnée à l'obtention des autorisations réglementaires et aux autres conditions usuelles.

UltraEdge fait actuellement partie intégrante de SFR S.A., filiale à 100% d'Altice France. UltraEdge constitue, un portefeuille de 257 datacenters interconnectés via le réseau de fibre optique national de SFR, qui sera scindé par voie d'apport de l'activité de datacenters de SFR à la société en vue de créer le premier fournisseur indépendant de datacenters en colocation à l'échelle française. Les infrastructures passives et l'équipement des datacenters seront transférés à UltraEdge, les serveurs et l'équipement actif seront conservés par SFR.

Grâce à son portefeuille d'installations et à sa proximité avec les utilisateurs finaux, UltraEdge devrait pouvoir bénéficier d'une demande croissante pour ses services de connectivité de nouvelle génération à très faible latence.