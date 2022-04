Morgan Stanley grimpe après les comptes

(Boursier.com) — Morgan Stanley, la banque d'affaires américaine, a annoncé pour son premier trimestre fiscal clos en mars un bénéfice net de 3,54 milliards de dollars soit 2,02$ par titre, contre 3,98 milliards de dollars un an avant. Le bpa ajusté a été de 2,06$, contre 2,22$ un an avant et 1,71$ de consensus. La banque dépasse donc amplement le consensus de profit. Les revenus trimestriels ont été de 14,8 milliards de dollars, contre 15,7 milliards de dollars pour la période comparable de l'an dernier. Le consensus de revenus était logé à 14,25 milliards de dollars.