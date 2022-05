Morgan Stanley dégrade Publicis, le titre recule

(Boursier.com) — A contre-courant, Publicis cède 1% à 54,1 euros en début de séance sur la place parisienne. Le titre du groupe de communication fait les frais d'une note de Morgan Stanley qui dégradé la valeur à 'sous-pondérer' avec une cible réduite de 54 à 48 euros. La décélération de la croissance du PIB mondial sera probablement similaire à celle qui a suivi l'éclatement de la bulle Internet, lorsque la croissance organique de WPP et de Publicis a chuté de 20 points de pourcentage et que les multiples ont été comprimés de 70%, affirme la banque. La croissance organique trimestrielle anticipée pour WPP et Publicis deviendra négative au second semestre 2022/début 2023, ajoute le broker.