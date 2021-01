Morgan Stanley convaincant au 4ème trimestre

(Boursier.com) — Morgan Stanley a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars et 1,81$ par action, contre 2,2 milliards et 1,30$ par titre un an auparavant. Les revenus trimestriels se sont fortement améliorés à 13,6 milliards de dollars, contre 10,9 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Le consensus FactSet était de 1,3$ de bpa et 11,6 milliards de recettes. Sur le trimestre clos, les revenus de banque d'investissement ont grimpé de 46% à plus de 7 milliards de dollars.