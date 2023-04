Morgan Stanley : chute des profits

(Boursier.com) — Morgan Stanley fléchit avant bourse à Wall Street, alors que la banque d'affaires a fait état d'une chute de 19% de ses profits trimestriels avec la faiblesse des fusions et acquisitions. Morgan Stanley a affiché un bénéfice trimestriel net part du groupe de 3 milliards de dollars et 1,7$ par titre, pour des revenus de 14,5 milliards de dollars. La croissance de 11% de l'activité de gestion de fortune a toutefois soutenu les résultats, avec 110 milliards de dollars de nouveaux actifs, tandis que les revenus de banque d'investissement ont chuté de 24% à 1,25 milliard de dollars. Ainsi, les revenus totaux ont reculé de 2% en glissement annuel. Morgan Stanley a provisionné 234 millions de dollars sur le trimestre, avec les risques liés à l'immobilier commercial et au crédit. Le consensus était de 1,62$ de bpa sur le trimestre pour 13,92 milliards de dollars de revenus.