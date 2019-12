Morgan Stanley : 4 traders seraient responsables de pertes de plus de 100 M$

(Boursier.com) — Morgan Stanley aurait licencié ou mis en congé au moins quatre traders accusés d'être à l'origine de pertes évaluées entre 100 et 140 millions de dollars. Selon les informations obtenues par 'Bloomberg', les personnes concernées seraient basées à Londres et à New York. Elles auraient dissimulé ces importantes pertes qui concernaient des positions prises sur des produits de trading complexes, notamment des options de change sur les devises émergentes. La banque américaine mènerait une enquête interne après avoir découvert ces positions.