Moody's inquiet de la réaction chinoise à sa dégradation ?

(Boursier.com) — L 'agence Moody's Investors Service aurait conseillé à son personnel en Chine de travailler à domicile juste avant son annonce cette semaine d'une dégradation de la perspective de la notation chinoise, a rapporté le Financial Times. Les chefs de département ont conseillé au personnel non administratif de Pékin et de Shanghai de ne pas se rendre au bureau, selon le FT, qui cite deux employés de Moody's. Cette décision était probablement motivée par la crainte d'inspections gouvernementales suite à l'abaissement de la perspective de la Chine, selon une source. Moody's aurait aussi demandé aux analystes de Hong Kong d'éviter temporairement de se rendre sur le continent avant l'annonce, a ajouté le journal.

Moody's a abaissé avant-hier sa perspective de 'stable' à 'négative' sur la note de la Chine, ce qui signale une potentielle dégradation ultérieure. L'agence a conservé pour l'heure une note long terme 'A1' sur les obligations souveraines du pays. La Chine a cherché cette semaine à contenir toute atteinte à la confiance des investisseurs après que Moody's a publié cette nouvelle perspective, indique Bloomberg.