Moody's dégrade la note crédit de Lufthansa et easyJet

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les premières dégradations tombent du côté des compagnies aériennes. Moody's a ainsi abaissé la note crédit long terme d'easyJet de 'Baa1' à 'Baa2' tout en plaçant toutes ses notes sous revue en vue d'une éventuelle nouvelle dégradation. "La propagation rapide et croissante de l'épidémie de coronavirus, la détérioration les perspectives économiques mondiales, la chute des prix du pétrole et la diminution du prix des actifs créent un choc de crédit grave et étendu dans de nombreux secteurs, régions et marchés. Les effets combinés de ces évolutions sur le crédit sont sans précédent. Le secteur du transport aérien de passagers est l'un des plus touchés par le choc étant donné son exposition aux restrictions de voyage et la sensibilité à la demande au sentiment des consommateurs..."

L'agence a également abaissé la note senior non garantie de Lufthansa de 'Baa3' à 'Ba1', soit le premier rang de la catégorie 'spéculative'. Outre l'aspect général évoqué ci-dessus, Moody's relève les faiblesses particulières à Lufthansa, notamment son exposition à la plupart des destinations dans le monde qui l'a rendue vulnérable aux changements de sentiment du marché dans des conditions d'exploitation sans précédent.