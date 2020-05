Moody's dégrade la note crédit d'IAG et de British Airways en catégorie spéculative

(Boursier.com) — Moody's vient de dégrader la note crédit long terme d'IAG et de sa filiale British Airways de 'Baa3' à 'Ba1'. Une décision qui reflète la durée et la gravité croissantes de l'épidémie de coronavirus et la probabilité que l'entreprise s'endette beaucoup plus pendant la pandémie et qu'elle ait des difficultés à redresser son bilan dans les deux ou trois prochaines années. Et ce alors que Moody's s'attend à ce que le secteur du transport aérien reste très limité en 2020 et 2021 et ne récupère pas le volume de passagers de 2019 avant 2023 au plus tôt.

La perspective 'négative' reflète la faible visibilité sur l'industrie du transport aérien et les risques d'une perturbation prolongée des voyages entraînant une pression supplémentaire sur le bilan et les liquidités de la compagnie.