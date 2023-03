Monster Beverage : coup de mou ?

(Boursier.com) — Monster Beverage, le groupe américain spécialiste des boissons énergisantes, perd du terrain avant bourse à Wall Street. Le groupe va devoir procéder à des hausses de prix, alors que ses bénéfices et ventes du trimestre clos ont raté le consensus. Monster prévoit aussi un split de son action. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice net de 302 millions de dollars soit 57 cents par titre, contre 60 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 1,51 milliard de dollars, en croissance de 6% en glissement annuel. Le consensus était de 63 cents de bpa pour 1,6 milliard de dollars de revenus. Des hausses de prix supplémentaires seront mises en place dès le premier semestre, afin de compenser les coûts de l'inflation et de l'énergie en particulier en zone EMEA. Notons tout de même que les ventes du quatrième trimestre ont atteint un record, et que la croissance aurait été de près de 12% hors effets de change adverses. Certaines augmentations de prix seront mises en oeuvre de manière progressive au cours du premier semestre 2023, s'ajoutant aux augmentations de prix ou aux mesures tarifaires déjà prises en 2022.