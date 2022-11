Monster Beverage : à toute épreuve ?

(Boursier.com) — Monster Beverage, le groupe américain actif dans les boissons énergisantes (Monster Energy, Burn...), grimpe encore de 5% avant bourse à Wall Street au lendemain des comptes trimestriels. Cette hausse devrait ramener la performance boursière du dossier à l'équilibre en 2022. Mieux encore, la valeur évolue non loin de ses sommets historiques, fait rare dans le contexte actuel. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 60 cents, à comparer à un consensus de 58 cents et un niveau de 63 cents un an plus tôt. Les revenus ont été de 1,62 milliard de dollars, contre 1,41 milliard sur la période comparable, l'an dernier. Ainsi, avec une progression de 15% en glissement annuel, les revenus atteignent un record. Hors effets de change, la croissance aurait même été de plus de 20%. Le groupe indique que les actions sur les prix impactent positivement les marges. En outre, le conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars.