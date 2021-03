Monsieur Bricolage : retour aux bénéfices

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'année 2020 de Monsieur Bricolage est marquée par une forte progression du volume d'affaires des réseaux du Groupe (+11,5% à surfaces courantes et +11,7% à magasins comparables). Le chiffre d'affaires global se monte à 274,6 millions d'euros d'euros. Ces résultats s'appuient avant tout sur le recentrage du Groupe sur son activité coeur de métier, fruit de la mise en oeuvre du plan Rebond. Ils témoignent du succès de la stratégie déployée par les équipes ces 4 dernières années, dans un contexte de marché porteur en 2020.

Pour cette dernière année du plan Rebond, dans la lignée des améliorations enregistrées depuis la mise en oeuvre du plan de cession des magasins intégrés, le résultat opérationnel courant ressort à 22 ME, soit une marge opérationnelle courante de 8% (4,6% un an plus tôt et 6,2% en données retraitées). Le résultat opérationnel s'élève à 21,7 ME, soit une marge opérationnelle de 7,9%, comparé à une perte de -9,6 ME publiée en 2019. Sur la base des comptes 2019 retraités, le résultat opérationnel du Groupe progresse de +66,2%.

Le résultat net de l'exercice ressort à 17,7 ME, (-26,3 ME en 2019). Le redressement de la situation financière du Groupe est en marche. Le nouveau modèle d'affaires dégage comme attendu les marges de manoeuvre nécessaires au soutien du développement des réseaux, et au remboursement de la dette.

A fin 2020, le Groupe a utilisé sa capacité de tirage dans le cadre du contrat de crédit du 16 octobre 2019 et sa dette financière nette ressort à 76,8 ME (78,6 ME à fin 2019). Après le pic lié à la saisonnalité des achats enregistrés au 1er semestre, la dette financière diminue de 1,8 ME en ligne avec les attentes du Groupe. La trésorerie du Groupe s'élève à 39,2 ME, incluant l'utilisation de la ligne de découvert de 3,0 ME.