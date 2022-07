Monsieur Bricolage : en léger recul après les semestriels

(Boursier.com) — En séance, l'action Monsieur Bricolage redonne -1%, à 10,25 euros. Le distributeur d'articles de bricolage a publié des résultats semestriels affichant une baisse de la marge nette à 8,2%, mais conformes aux ressources consacrées à la mise en oeuvre du plan 1Pacte, et au remboursement de la dette. Toutefois, les perspectives sont plus contrastées pour l'exercice 2022 au regard du contexte économique et du conflit russo-ukrainien.

Ainsi, au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Mr.Bricolage s'élève à 175,5 millions d'euros, quasi-stable (-0,4%) par rapport au 1er semestre 2021. La hausse de 1,9% des ventes de marchandises est liée notamment à l'évolution des transactions e-commerce (hors click-and-collect), à la poursuite des changements de gammes et au contexte inflationniste. Le recul de -6,3% des prestations de services est lié à l'évolution du volume d'affaires et d'achat des magasins au cours de cette période, et à un mix produit moins favorable sur ce semestre.

Sur le 1er semestre, Mr.Bricolage génère un Ebitda de 19,5 ME, soit une marge d'Ebitda de 11,1%. Le résultat opérationnel, à 15,8 ME, représente une marge opérationnelle de 9% contre 10,8% au 1er semestre 2021, une année qualifiée d'exceptionnelle.

Le résultat net ressort à 14,4 ME, soit une marge nette de 8,2%, (10,4% au 1er semestre 2021). Il est conforme aux ressources consacrées à la mise en oeuvre du plan 1Pacte, et au remboursement de la dette.

Endettement net et refinancement

A fin juin 2022, le Groupe avait utilisé l'intégralité de la capacité de tirage dans le cadre du contrat de crédit du 16 octobre 2019 et sa dette financière nette ressortait à 29,2 ME (40 ME à fin 2021). Au 30 juin 2022, la trésorerie disponible du Groupe s'élevait à 90,1 ME (80,5 ME à fin 2021), incluant l'utilisation de la ligne de découvert de 2,3 ME. Au 30 juin 2022, le ratio de levier financier prévu dans ce contrat de crédit était respecté.

Le 21 juillet 2022, Mr.Bricolage a obtenu l'accord de ses partenaires bancaires pour la conclusion d'un nouveau crédit syndiqué d'un montant de 100 ME. Ce crédit syndiqué qui doit être contractualisé fin septembre 2022 comprendra 50 ME de dette senior, amortie à hauteur de 60% sur la période 2023-2026, avec un remboursement in fine de 20 ME en 2027, et 50 ME de financements courants répartis sur plusieurs tranches, avec une maturité à 5 ans.

A hauteur de 80 ME, ce crédit servira au refinancement de la dette existante qui s'élève à 120,5 ME, le solde (40,5 ME) étant financé par la trésorerie de la Société. Pour le complément (20 ME), ce crédit prévoira une ligne de financement de dépenses d'investissement (capex) qui pourra être tirée dans les 24 mois suivant la conclusion du nouveau crédit.

Avec la conclusion de ce nouveau crédit syndiqué, la clause d'excess cash-flow' prévue dans l'actuel contrat de crédit (en date du 16 octobre 2019) qui aurait conduit Mr.Bricolage à payer, au 3è trimestre 2022, un montant de 24,4 ME (sur la base des résultats 2021) deviendra sans objet pour cet exercice et les suivants. Les nouveaux covenants applicables concerneront le ratio de levier Dette nette / EBITDA 12 mois.

Perspectives

Au cours du second semestre 2022, le Groupe va poursuivre le déploiement du plan 1Pacte pour renforcer sa compétitivité et répondre aux enjeux d'une croissance responsable

Au regard du contexte économique actuel (hausse des taux d'intérêt, inflation qui affecte le pouvoir d'achat des ménages, tensions sur les prix des matières premières et de l'énergie, conflit russo-ukrainien), le Groupe Mr.Bricolage table sur un environnement de marché moins favorable au second semestre 2022 qu'au cours des deux précédentes années.

Toutefois, le Groupe s'appuie sur des fondamentaux solides, un cap clair et se donne les moyens de renforcer sa compétitivité pour poursuivre sa trajectoire de croissance. L'évolution des ratios de rentabilité tiendra compte des investissements prévus dans le cadre du plan 1Pacte. Sur les 4 prochaines années, le plan prévoit une montée en charge des investissements liée à la mise en oeuvre du plan 1Pacte, que le Groupe adapterait si les conditions devaient évoluer.