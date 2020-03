Monsieur Bricolage : du mieux en 2019...

Monsieur Bricolage : du mieux en 2019...









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 du Groupe Monsieur Bricolage s'établit à 247,1 millions d'euros, en hausse de +2,5% par rapport à 2018, portée par la croissance de l'activité Services aux réseaux.

Sous l'effet de l'accélération du plan de cession et des mesures internes pour rétablir la situation financière de Mr.Bricolage et en particulier une forte discipline budgétaire, le résultat opérationnel courant 2019 progresse de 71,5% pour s'établir à 11,4 ME, (6,6 ME en 2018). Les 6 magasins encore dans le périmètre comptable 2019 dégagent un résultat opérationnel de -5,1 ME, tandis que celui de l'activité Services aux réseaux est positif à +16,5 ME grâce à l'efficacité du Plan REBOND et à la mobilisation des entrepreneurs du réseau dans le cadre du plan de cession des magasins intégrés. Le résultat de l'activité Services aux réseaux tient compte des recettes générées par les magasins intégrés avant leur cession hors du réseau mais n'intègre pas la totalité des aides qui seront déployées pour la transformation de certains magasins restés dans le réseau adhérents.

Le résultat opérationnel ressort à -9,6 ME (-21,4 ME en 2018). Le résultat net de l'exercice ressort à -26,3 ME (-137,9 ME en 2018).

La transformation et le recentrage que nous préparons depuis plusieurs années sur notre coeur de métier, les services aux réseaux, sont désormais en passe d'être réalisés grâce à la mobilisation de nos adhérents et à l'engagement de toutes les équipes du siège. Les résultats 2019 démontrent que de nombreux voyants passent au vert : hausse du volume d'affaires des magasins du réseau, performances des magasins modernisés au nouveau concept, développement du réseau... Cette année plus que l'année dernière, notre enseigne a attiré de nouveaux entrepreneurs ambitieux et désireux de s'ancrer sur la proximité , explique Christophe Mistou, Directeur général de Mr.Bricolage SA.

Endettement net

Au 31 décembre 2019, la dette financière nette du Groupe ressort à 78,6 ME (96,1 ME à fin 2018). Le groupe a utilisé sa capacité de tirage dans le cadre du contrat de crédit du 16 octobre 2019. Au 31 décembre 2019, l'endettement net du Groupe hors impact IFRS 16 s'établit à 88 ME (103,6 ME à fin 2018). La trésorerie du Groupe, en nette augmentation par rapport à l'année dernière, s'élève à 34,2 ME, incluant l'utilisation de la ligne de découvert de 3 ME, conformément aux attentes du Groupe.

Perspectives 2020

Les performances enregistrées par le Groupe Mr.Bricolage jusqu'au 14 mars 2020 confirmaient un bon début d'année. A présent, durant cette crise sanitaire, la protection de la santé de tous les collaborateurs, clients et partenaires est la priorité. Le Groupe active les leviers de soutien aux entreprises et accompagnera chaque entrepreneur et chaque collaborateur dans la reprise de ses activités.

A l'issue de cette période d'activité très réduite, Mr.Bricolage entend poursuivre sur sa trajectoire de modernisation. Recentré sur son coeur de métier " Services aux réseaux ", le Groupe poursuivra en 2020 - année des 40 ans de l'enseigne - quatre objectifs principaux, dans la continuité de sa feuille de route REBOND.