Monsieur Bricolage : bon début d'année

(Boursier.com) — Monsieur Bricolage progresse de plus de 4% à 9,7 euros pour cette première séance de l'année. Reprenant des données de la Banque de France et de la FMB, Midcap Partners note que les ventes de produits de bricolage ont encore progressé de 7% en novembre. Malgré le 2nd confinement, le secteur s'est ainsi une nouvelle fois bien comporté. En 2020, les tendances de l'embellissement de la maison et du bien-être chez soi auront été incontestablement renforcées par le contexte sanitaire. De quoi rester à l''achat' sur la valeur avec un objectif de 10,3 euros.