Monoprix s'associe à Pixpay, la néo-banque des familles, pour proposer des offres exclusives à destination des jeunes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pixpay et Monoprix concluent un partenariat inédit autour de pix&love, le 1er programme d'avantages créé spécialement pour les 10-18 ans. Grâce à ce partenariat, les adolescents utilisateurs de Pixpay bénéficient d'un cashback de 5% sur toutes leurs dépenses réalisées en magasins ou sur le site Monoprix.fr.

UNE OFFRE DÉDIÉE À LA JEUNE GÉNÉRATION, MAIS AUSSI AUX FAMILLES

Au travers de cette offre, Monoprix se positionne comme l'enseigne de référence du quotidien des jeunes. En leur permettant de faire des économies sur l'ensemble de leurs achats (en magasins ou en ligne), de l'alimentaire à la beauté mais aussi la mode et les loisirs, Monoprix innove pour répondre aux attentes des nouvelles générations.

Au-delà des jeunes, qui sont les premiers bénéficiaires de cette collaboration, Pixpay et Monoprix répondent aussi aux besoins des familles. En effet, les parents peuvent verser de l'argent sur la carte Pixpay de leur adolescent en 1 clic : pratique pour déléguer les courses de dernière minute !

" Nous avons été séduits par la proposition de valeur de Pixpay. Simple, digitale et intuitive, la solution développée par cette start-up propose des avantages concrets aux jeunes et permet également de faciliter la vie de leurs parents. Ce partenariat démontre à nouveau notre capacité d'innovation et notre statut d'enseigne de référence du quotidien des urbains, y compris parmi les nouvelles générations " indique Jean-Paul Mochet, Président du Groupe Monoprix.

"Nous sommes très fiers que Monoprix intègre notre programme d'avantages pix&love. Une annonce qui fera également le plus grand bonheur de nos utilisateurs, puisque les enseignes généralistes correspondent à leur premier poste de dépenses avec près d'1 transaction Pixpay sur 3" conclut Caroline Ménager, co-fondatrice de Pixpay.

CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Lorsqu'un adolescent paie chez Monoprix avec sa carte Pixpay, il récupère 5% du montant dépensé et est instantanément notifié de son gain via l'application Pixpay. Le cashback est définitivement validé 30 jours après l'achat, et peut être épargné ou dépensé, en fonction du choix de l'utilisateur.

Cette opération fonctionne lors des achats en magasins ou en ligne et pour des paiements par carte en sans contact et/ou via Apple et Google Pay.

PIX&LOVE : UN PROGRAMME SUR MESURE POUR LA GENERATION Z

Monoprix rejoint ainsi la quinzaine de grandes marques déjà partenaires du dispositif pix&love. Celui-ci, lancé en juin 2020, est le premier programme d'avantages créé spécialement pour les 10-18 ans.

Le catalogue des marques proposées entend correspondre à la consommation et aux codes des adolescents sur leurs préférences d'achats : shopping (Undiz, Citadium), food (Starbucks, Burger King, Deliveroo...), tech (Back Market), loisirs (Les Cinémas Pathé Gaumont, So Foot Club...), mobilité (Free Now, Heetch), permis de conduire (Ornikar), beauté (Blissim)... C'est donc naturellement que Monoprix devient la première enseigne généraliste à rejoindre pix&love.