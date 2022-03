MongoDB étend sa collaboration mondiale avec AWS

(Boursier.com) — MongoDB Inc, leader des plates-formes de bases de données modernes et polyvalentes, annonce une extension significative de son accord de collaboration stratégique (SCA) pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS).

Dans le cadre de cet accord d'une durée de six ans, MongoDB et AWS s'engagent à mettre en oeuvre un large éventail d'initiatives visant à faciliter l'adoption du cloud par leurs clients communs, notamment des activités de marketing et de vente intégrées, la formation et le perfectionnement des développeurs par le biais d'activités partagées de relations avec les développeurs, ainsi qu'un renforcement des essais gratuits pour aider les startups et les clients natifs du digital à commercialiser plus rapidement leurs produits et leurs idées.

Cet accord s'appuie sur la relation pluriannuelle actuelle entre MongoDB et AWS, qui vise à favoriser l'adoption par les clients de MongoDB Atlas sur AWS. Dans le but d'améliorer l'expérience client, les deux sociétés ont convenu de collaborer dans les domaines de la vente, du support client, de l'architecture des solutions, du marketing et d'autres domaines pour faire de MongoDB Atlas une expérience exceptionnelle pour les développeurs sur AWS aux États-Unis, dans la région EMEA, dans la région APAC et dans le secteur public américain.