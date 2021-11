Monfinancier : Pascal Chevalier devient l'actionnaire de référence et en fait un groupe de formation professionnelle

(Boursier.com) — Pascal Chevalier est devenu l'actionnaire de référence d'Eduform'action groupe (actuellement Monfinancier).

La société compte devenir un leader dans la formation initiale et la formation professionnelle. avec l'ambition de former 50 000 apprenants par an et d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires annuel dans les 5 prochaines années. "Il s'agit d'une ambition mais non d'un objectif ni d'une prévision", précise la société.

Le Groupe Meilleurtaux, maison-mère de meilleurtaux.com, avait racheté MonFinancier SAS, en 2019.