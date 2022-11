Mondelez relève ses prévisions

(Boursier.com) — Mondelez , le groupe alimentaire américain connu notamment pour sa marque Oreo, s'est permis hier soir de réviser en hausse ses perspectives financières, malgré la baisse des profits trimestriels. Le groupe de Chicago table désormais sur une croissance organique de plus de 10%, contre une estimation antérieure de plus de 8%. Le bénéfice ajusté par action est attendu en hausse de plus de 10% à devises constantes, contre 6-9% auparavant. Pour le seul troisième trimestre, clos fin septembre, les revenus se sont appréciés de 8,1% à 7,76 milliards de dollars, contre 7,44 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 74 cents, contre 69 cents de consensus.