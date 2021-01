Mondelez fait mieux que prévu

Mondelez fait mieux que prévu









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mondelez a dépassé les attentes en termes de profits et de revenus sur le trimestre clos. Le bénéfice par action s'est élevé à 67 cents, pour des ventes de 7,3 milliards de dollars, alors que le consensus se situait à 66 cents de bpa et 7,16 milliards de facturations. Un an auparavant, le groupe agroalimentaire américain, connu pour ses marques Oreo, Trident ou Cadbury, avait réalisé un bénéfice par action de 61 cents et des ventes de 6,91 milliards.